Historischer Gerichtsfall – 1921 – Der BLS-Kassier war ein Betrüger und Lebemann Schon vor hundert Jahren hatte die BLS mit Unregelmässigkeiten in der Buchführung zu kämpfen. Wie der Hauptkassier Adolf Gotthard Sidler auf dem Thorberg landete. Simon Wälti

Das Bild des flüchtigen Delinquenten erschien am 17. März 1921 auf der Titelseite des Polizeianzeigers. Sidler setzte sich nach Deutschland ab. Foto: Staatsarchiv des Kantons Bern

Die Krise hielt schon seit dem Ersten Weltkrieg an: Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot stürzten zahlreiche Menschen in Armut. Der Staat war gefordert, er verbilligte die Lebensmittel und ermässigte die Billettpreise für den öffentlichen Verkehr. Und er schrieb rote Zahlen. Die Eidgenössische Staatsrechnung wies für 1920 ein Defizit von 99,5 Millionen Franken aus, bei Einnahmen von 344 Millionen Franken. Der Kanton Bern verbuchte 1921 bei Ausgaben von 60 Millionen Franken einen Fehlbetrag von gut 4 Millionen Franken.

Und auch die Lötschbergbahn war ein Sorgenkind. Im Jahr 1921 sollte das Unternehmen unter Beteiligung der Eidgenossenschaft saniert werden. Es gab zahlreiche Konferenzen in Bern und in Paris, um die Obligationen zurückzukaufen. Ein grosser Teil des Kapitals für den 1913 eröffneten Lötschbergtunnel stammte aus Frankreich. In den Kriegsjahren war der Negativsaldo der Bahn auf 20 Millionen Franken angewachsen.