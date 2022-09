Boris Pilleris neues Album – Der bescheidene Wahnsinnsgitarrist Boris Pilleri gilt als einer der besten Bluesgitarristen des Landes. Er kann mit solchen Zuschreibungen nichts anfangen. Noch heute übt er jeden Tag. Martin Burkhalter

«Ich konnte den Blues relativ schnell spielen, ohne dass ich gross üben musste. Es war einfach da, ich weiss bis heute nicht, wie», sagt Boris Pilleri. Foto: Beat Mathys

Boris Pilleri ist letztes Jahr an Corona erkrankt und hatte Lähmungserscheinungen. In den Beinen, in den Hüften und dann vor allem auch in den Händen. «Ich will nicht jammern. Aber auch die Ärzte wussten keinen Rat. Niemand wusste etwas und auch nicht, ob das Gefühl je wieder zurückkommen würde», sagt er.