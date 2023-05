Sierra Leone – Der berühmteste Baum Afrikas ist zerstört Jahrhundertelang war der Cotton Tree in Freetown für die Menschen in Sierra Leone ein Symbol gegen Sklaverei und Unterdrückung. Nun hat ein Sturm ihn zu Fall gebracht – ausgerechnet an einem geschichtsträchtigen Tag. Paul Munzinger

Vor dem Sturm: Der Cotton Tree, das nationale Symbol von Sierra Leone, in der Innenstadt von Freetown. Foto: Keystone

Sierra Leone trauert um einen Baum. Oder besser: um seinen Baum. Der Cotton Tree, nationales Symbol des westafrikanischen Landes und Wahrzeichen der Hauptstadt Freetown, steht nicht mehr. Ein Sturm hat den mächtigen jahrhundertealten Wollbaum in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu Fall gebracht. Viele Menschen in Sierra Leone teilten Bilder des abgebrochenen und dramatisch in den Nachthimmel ragenden Stammes in den sozialen Medien und verabschiedeten sich mit emotionalen Worten. Einen «grossen Verlust für die Nation» beklagte Staatspräsident Julius Maada Bio, der Baum sei ein «Symbol der Freiheit» gewesen. «Das ist sehr traurig», twitterte der britische Schauspieler Idris Elba, dessen Vater aus Sierra Leone stammt.



Der Cotton Tree, der auf einer Verkehrsinsel an einer viel befahrenen Strasse im Zentrum von Freetown stand, zwischen Nationalmuseum und oberstem Gerichtshof, hatte für viele Menschen in dem 7,5-Millionen-Einwohner-Land grosse Bedeutung. «Paris hat den Eiffelturm, London den Big Ben. Und wir haben unseren Cotton Tree», sagte ein bekannter Radiomoderator einmal. Der Baum ist auf dem 10-Leone-Schein abgebildet, die Hauptstadt Freetown wird zu seinen Ehren manchmal als Tree-Town bezeichnet. Wer im Internet nach Sehenswürdigkeiten in der Stadt sucht, erhält als ersten Treffer den Cotton Tree.