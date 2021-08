Unsicherheit im Gastgewerbe - Gastrobranche leidet unter akuter Personalnot

Unsicherheit im Gastgewerbe – Der Beizer arbeitet jetzt auf dem Friedhof Öffnen durften sie zwar, doch zahlreichen Gastrobetrieben fehlt das Personal. Viele Angestellte sind wegen der Pandemie aus der Branche ausgestiegen oder erleiden ein Burn-out. Calum MacKenzie , Simon Wälti

Das Service-Personal kam in der Corona-Zeit unter Druck. (Symbolbild/Archiv) Foto: Raphael MoserTamedia AG

Fünfzehn Jahre lang führt Erich Maurer das Restaurant Balm in Meiringen. Die Wirtschaft, auch als «Mauris Pitstop» bekannt, ist besonders bei Motorradfahrern beliebt. Im Februar 2020 spielt Maurer mit dem Gedanken an einen Tapetenwechsel. Dann kommt die Pandemie. «Corona hat mir den Entscheid abgenommen. Und nach dem, was ich in den letzten anderthalb Jahren im Gastgewerbe gesehen habe, bin ich froh, dass ich draussen bin.» Heute ist er Friedhofsgärtner und Sigrist in Brienz; statt Burger aufzutischen und Bier einzuschenken, schmückt er die Kirche und schaufelt Gräber. Die anfängliche Idee, sein Restaurant später wieder aufzumachen, hat er beerdigt.