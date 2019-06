Der Behinderten-Bus, der nicht behindertengerecht ist

Die Slogans für dieses «VBZ FlexNetz» verheissen Trendiges: «Innovativ», «dynamisch», «flexibilisiert» nennt die Stadt Zürich das neue Angebot. Sie will es demnächst in Albisrieden und Altstetten – insbesondere in den Gebieten Dunkelhölzi und Freilager – testen. 3 Millionen Franken wird der 18-monatige Versuch kosten.

Bloss ging bei all den zukunftsgerichteten Ideen ein Punkt vergessen: Die Busse sind für Menschen mit Mobilitätsbehinderung nicht geeignet.

Wann ist ein Test ein Test?



In der Weisung des Stadtrats, die heute Mittwoch im Gemeinderat diskutiert wird, ist von fünf Fahrzeugen mit umweltfreundlichem Antrieb die Rede. Von einem komfortablen und geräumigen Innenraum, von Sharing-Economy. Einen Passus zur Behindertengerechtigkeit der Fahrzeuge vermisst SP-Gemeinderat Joe A. Manser . Eine Nachfrage bei den VBZ bestätigte seinen Verdacht: Er, der im Rollstuhl sitzt, wäre vom Angebot ausgeschlossen. Die Busse sind nicht behindertengerecht. Für Manser stellt sich deshalb die Frage: «Ist es statthaft, in einem Testbetrieb ein gewichtiges Zielpublikum auszuklammern?»

So funktioniert das FlexNetz-Angebot. Grafik: Stadt Zürich



Ein Testbetrieb ist im Behindertengleichstellungsgesetz nicht explizit geregelt. Neue Bauten und auch Provisorien müssen dem Gesetz aber zwingend Rechnung tragen. Das gilt beispielsweise für das gut zweiwöchige Theaterspektakel. «Aus diesem Grund sehe ich nicht ein, weshalb diese Vorgaben bei einem eineinhalbjährigen Testbetrieb für einige Millionen Franken nicht beachtet werden sollen», sagt Manser. Zusammen mit der FDP und den Grünen hat er deshalb ein Postulat eingereicht, das ein Ersatzangebot für die Versuchsperiode fordert.

Autonome Fahrzeuge am Horizont



Für die Stadt stehen die Mobilitätsbedürfnisse der Fahrgäste im Vordergrund. Michael Baumer (FDP), Vorsteher der Industriellen Betriebe, schickt voraus, dass die Stadt im Bereich digitale Mobilitätssysteme am Ball bleiben und gerüstet sein müsse, wenn autonome Fahrzeuge in der Stadt zum Alltag gehörten. Mit dem Testverfahren wolle man evaluieren, welche Bedürfnisse es abzudecken gelte, wie das Fahrgastaufkommen sei und inwiefern sich digitale Plattformen für die Mobilität in der Stadt weiterentwickeln lassen. Das Pilotprojekt wird deshalb auch von der ETH wissenschaftlich begleitet.

Erst später kommt Michael Baumer auf die Busse zu sprechen. «Selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, dass die Busse behindertengerecht sind», sagt er. Und fügt dann gleich an, dass die Busse, die man für den Test ins Auge gefasst habe, diese Anforderungen nicht erfüllen.

«Wir hätten wohl klarer formulieren sollen, dass es uns Behindertengerechtigkeit ein Anliegen ist.»Stadtrat Michael Baumer (FDP)

Baumer beschwichtigt aber. Man sei dabei, auch für die Testphase nach einer Lösung zu suchen. Die Stadt plant, zu diesem Zweck Busse der Behinderten Transport Organisation (BTZ) einsetzen. Dann sagt Baumer: «Wir hätten wohl klarer formulieren sollen, dass es uns Behindertengerechtigkeit ein Anliegen ist.» Das entsprechende Postulat, in dem dies explizit gefordert wird, werde er deshalb gerne entgegennehmen.

Zwischen 20 Uhr und 1 Uhr nachts



Fragen wirft auch die Zeitspanne auf. Der Testbetrieb läuft zwischen 20 Uhr und 1 Uhr nachts. Das ist nicht unbedingt jene Zeit, die einem älteren, gehbehinderten Zielpublikum entspricht. Aus Sicht der Stadt bietet sich der Zeitpunkt an, weil dann der Fahrplantakt nicht mehr so dicht und die Quartierbusse schlecht ausgelastet sind. Baumer sagt: «Wir gehen davon aus, dass auch jüngere Personen und solche mit einem Sicherheitsgedanken das Angebot nutzen werden.»

Den Testbetrieb sollen die Quartierbewohner teilweise mitbestimmen. So sollen sie entscheiden, ob die bestehende Buslinie 35 in Randzeiten durch ein flexibilisiertes Angebot ersetzt werden soll.

Die EVP hat im Gemeinderat einen Rückweisungsantrag gestellt. Ob dieser eine Mehrheit finden wird, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass die stadträtliche Weisung mit dem Postulat von SP, Grünen und FDP überwiesen wird.