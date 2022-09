Serie «Inkognito» – Der Banker, der ein Wüsten­forscher wurde Als Kind war er ein bekannter Jodlerbub. Wer ist dieser Oberländer, der als Abenteurer und Fotograf bedeutende Entdeckungen von prähistorischen Felsmalereien machte? Alexander Sury

Foto: zvg

Aufgewachsen ist er in der Stadt Zürich, aber er lebt schon seit Jahrzehnten im Berner Oberland. Seine Mutter war eine Jenische und stammte aus einer Musikerfamilie; die Wandervögel, so der Name der Formation, zog in zwei Wohnwagen durch die Deutschschweiz.