Saisoneröffnung im Freilichtmuseum – Der Ballenberg öffnet unter dem Motto «Feuer und Flamme» Das Schweizerische Freilichtmuseum Ballenberg startet am kommenden Samstag in die neue Saison. Es tut dies mit Take-away-Stationen statt zwei Restaurants und mit dem Jahresthema «Feuer und Flamme».

Heuer ohne Landschaftstheater: Am Ballenberg ist am Wochenende Saisoneröffnung. Foto: zvg

Auf dem Museumsgelände des Ballenberg wird bis in den Herbst hinein demonstriert, wie Kalk und Ziegel gebrannt werden und wie Kohle hergestellt wird. Das Museum will mit diesen Handwerksdemonstrationen und anderen Anlässen die Bedeutung des Feuers aufzeigen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Erneut nicht aufgeführt wird wegen der Corona-Pandemie das Landschaftstheater Ballenberg. Wie im vergangenen Jahr wollen die Theatermacher aber auch in diesem Sommer Theater in einem kleineren Rahmen zeigen. Ein Projekt ist in Entwicklung, wie die Organisatoren des Landschaftstheaters mitteilten.

109 historische Bauten aus der ganzen Schweiz befinden sich auf dem 66 Hektaren grossen Museumsgelände in der Nähe von Brienz BE. In der vergangenen Saison öffnete das Schweizer Freilichtmuseum wegen der Corona-Pandemie statt im April erst Mitte Mai.

SDA

