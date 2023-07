Nur 2:2 gegen Yverdon – Der Aufsteiger deckt die Mängel bei YB schonungslos auf Die Young Boys enttäuschen gegen Yverdon wie schon in der Vorwoche gegen Aufsteiger Lausanne. Trainer Raphael Wicky fordert: «Wir müssen aufwachen.» Dominic Wuillemin

War nur kurzzeitig der Matchwinner: Filip Ugrinic. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Filip Ugrinic war nicht zufrieden. Für seine erste Saison in Bern gab er sich die Note 4 bis 4,5. Er fand, als Offensivspieler müsse er produktiver sein, mehr Tore erzielen, mehr vorbereiten.

Das war vor eineinhalb Wochen. Am Sonntag in Neuenburg lässt sich feststellen, dass er den Missstand nicht nur erkannt hat, sondern auch entschlossen ist, ihn zu beheben. Der Mittelfeldspieler kommt in der 77. Minute an den Ball, er hat nur einen Gedanken: Diesen aufs Tor zu bringen. Er lässt einen Gegner stehen, zieht ab – und trifft aus der Distanz zum 2:1 für YB.

Die Partie, die im Stade de la Maladière ohne Zuschauer stattfindet, weil das Stadion in Yverdon noch nicht die Bedingungen erfüllt und Neuenburg nicht für die Sicherheitskosten aufkommen will, scheint den Verlauf zu nehmen wie in der Vorwoche beim 2:1 gegen Lausanne. YB überzeugt nicht. YB gewinnt aber. YB halt.

Was denkt sich wohl Schällibaum?

Aber diesmal überstreicht das Resultat nicht die Leistung. Diesmal kommt Yverdon zurück. Innenverteidiger Aurèle Amenda, der den Vorzug vor Captain Fabian Lustenberger erhält, lädt den Aufsteiger mit einem Fehlpass an der Mittellinie zum Gegenzug ein. Der eingewechselte Johan Kury flankt, der eingewechselte Evans Maurin trifft per Kopfball zum 2:2 (85.). Marco Schällibaum jubelt. Und sagt später: «Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft.»

Er kann auch stolz auf sich sein. Yverdons Trainer hat über den Sommer die halbe Mannschaft verloren, erst in den vergangenen Wochen stiessen neue Spieler dazu. Dies ist gegen die Young Boys aber nie augenfällig. Yverdon beginnt wacher, ist lange gefährlicher und verdient sich den Punktgewinn. Als YB-Trainer Raphael Wicky nach Spielende bei der Medienkonferenz auf die komplizierte Vorbereitung zu sprechen kommt, weil lange erhebliche Teile des Teams gefehlt hätten, da würde man gerne in den Kopf Schällibaums steigen, der neben dem Walliser sitzt.

Wenn die Vorbereitung für YB kompliziert war, wie war sie dann für Yverdon?

Das YB-Telegramm

Yverdon - YB 2:2 (0:1)

Stade de la Maladière. – Ohne Zuschauer.

Tore: 45. Nsame 0:1 (Penalty). 66. Tasar 1:1. 77. Ugrinic 1:2. 85. Maurin 2:2.

Yverdon: Martin; Sauthier, Malula (72. Kury), Del Fabro, Le Pogam; Tasar (68. Rodrigues), Fargues (81. Gouet), Céspedes, Lusuena (81. Klepac); Carlos (81. Maurin), Beyer.

YB: Racioppi; Janko (93. Blum), Camara, Amenda, Benito; Niasse; Ugrinic (81. Rrudhani), Rieder, Imeri (65. Monteiro); Elia (81. Ganvoula), Nsamé (65. Itten).

Bemerkungen: YB ohne von Ballmoos, Lauper, Garcia (verletzt), Mambimbi, Persson, Males (im Aufbau), Deme, Bichsel (nicht im Aufgebot).

Kommt dazu, dass der Aufsteiger nicht im eigenen Stadion spielen kann. Ohne Zuschauer auskommen muss. Nie ist der skurrile Rahmen so spürbar wie nach einer Stunde, als gleichzeitig zu den Sirenen eines vorbeifahrenden Krankenwagens die Glocken der nahe gelegenen Kirche läuten.

Vorne ideenlos, hinten anfällig

Fans haben ja unter anderem den Vorteil, dass sie das Gebotene aufwerten – nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Ohne sie werden Mängel schonungslos aufgedeckt. Und diese sind bei den Young Boys zahlreich. Das ist schon zu Beginn erkennbar. Kevin Carlos, einem dieser Last-Minute-Transfers, bietet sich nach 32 Sekunden die Chance zum 1:0, er scheitert an YB-Goalie Anthony Racioppi.

Es könnte der Weckruf für die Berner sein, aber es vergeht fast eine halbe Stunde, bis sie ihre ersten zaghaften Offensivbemühungen unternehmen. Kastriot Imeri fremdelt im linken Mittelfeld einmal mehr, Fabian Rieder kann diesmal das Spiel nicht an sich reissen, die Stürmer hängen in der Luft. Die Aufzählung ist unvollständig.

Ein nachdenklicher YB-Trainer Raphael Wicky. Drei Wochen vor dem Playoff zur Champions League bleibt viel zu tun. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Es ist bezeichnend, dass Rieder die beste Chance nach einem Freistoss hat. Ebenso ist bezeichnend, wie der YB-Führungstreffer fällt: Einen sehr streng gepfiffenen Penalty (um es für den Schiedsrichter vorteilhaft auszudrücken) verwandelt Jean-Pierre Nsame (45.). Die erste Halbzeit endet für die Gäste schmeichelhaft.

Aber sie ziehen daraus keinen Vorteil, sie drängen nach der Pause weder aufs 2:0 noch können sie die Partie kontrollieren. Dass bei ihnen nur ein Zugang in der Startaufstellung steht, sich die Spieler kennen und im selben System agieren wie in der Vorsaison, das alles ist nicht sichtbar. Yverdon gleicht durch Varol Tasar aus, auch er stiess erst kürzlich zum Team.

Vorne fehlt es an Ideen, das war schon in der Vorsaison zuweilen so. Aber da wirkten die Berner in der Defensive zumindest nicht anfällig. Die Mängelliste ist drei Wochen vor dem Playoff zur Champions League lange. YB-Trainer Wicky sagt: «Wir müssen aufwachen.»



