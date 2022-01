Kampfzone Klassenzimmer – Der Aufstand der Eltern Der Widerstand gegen die Corona-Massnahmen an den Schulen wird heftiger: Eltern tragen ihren Protest vor den Richter oder nehmen die Kinder aus dem Unterricht. Nadja Pastega Cyrill Pinto

Nach den Weihnachtsferien haben viele Kantone die Corona-Massnahmen verschärft – es gilt eine ausgeweitete Maskenpflicht. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Lehrerin war baff. Die Mutter eines 14-jährigen Schülers legte ihr zum Schulstart nach den Weihnachtsferien in Gommiswald SG ein dreiseitiges Papier auf das Pult, Titel: «Haftungserklärung – Maskenpflicht in Schulen». Es beinhaltet eine Reihe von Argumenten gegen die Maskenpflicht, zuunterst hat es für die Lehrerin nur zwei Felder zur Wahl, in die sie ihre Unterschrift setzen kann: «Ich als Verantwortlicher für die Maskenpflicht, erkläre hiermit die volle Haftung und Verantwortung zu übernehmen.» Oder: «Ich lehne die komplette Haftung ab und erkläre das Kind als maskenbefreit.» Sollte beim betroffenen Kind «irgendein physischer oder psychischer Schaden durch die Maskenpflicht entstehen», verpflichte sich die Lehrperson, «vollumfänglich für den Schaden samt Folgekosten aufzukommen», heisst es im Dokument. Dies beinhalte Schmerzensgeld, alle Kosten im Krankheitsfall, «einschliesslich aller Kosten, die bei eintretendem Tod entstehen können».