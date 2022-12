Das Ende einer Ära – Der «Anzeiger Region Bern» wird aufgelöst Die Gratiszeitung, in der 16 Gemeinden der Region Bern ihre Mitteilungen veröffentlichen, wird Ende nächsten Jahres eingestellt. Naomi Jones

Nur noch ein Jahr lang wird der Anzeiger in alle Briefkasten der Region – ausser Köniz – gelegt. Foto: Beat Mathys

Einmal in der Woche liegt er in allen Briefkästen der Stadt Bern und von 15 weiteren Gemeinden. Das wird Ende Dezember nächsten Jahres das letzte Mal der Fall sein. Dann wird die 144-jährige Geschichte des Anzeigers in der Region enden. Dies haben die Delegierten der 16 Verbandsgemeinden am Freitagvormittag nach kurzer Diskussion und mit grosser Mehrheit beschlossen.