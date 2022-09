Preisverleihung im Kursaal – Der Anwalt für LGBTQ Michel Montini befasst sich seit über 25 Jahren mit queeren Anliegen. Der Anwalt ist überzeugt, dass gewichtige Rechtsfragen noch anstehen. Etwa: Soll es ein drittes Geschlecht geben? Jessica King

Der Anwalt Michel Montini ist für den Diversity Award nominiert. Foto: Beat Mathys

Als Michel Montini Jungjurist war, galten für trans Menschen komplett andere Gesetze als heute. «Viel strengere», erinnert sich der Anwalt. Wollte jemand das Geschlecht offiziell ändern, durfte diese Person etwa nicht verheiratet sein. Wer bereits verheiratet war, musste sich scheiden lassen. Zudem war es Pflicht, sich hormonell behandeln und die Geschlechtsteile operieren zu lassen – sich also so weit an das gewünschte Geschlecht anzupassen, wie es zu der Zeit medizinisch möglich war. «Das bedeutete aber automatisch, dass trans Menschen chirurgisch sterilisiert wurden», so Montini. «Sie waren nach der Operation zeugungsunfähig.»