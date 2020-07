YB legt im Meisterrennen vor – Der Angstgegner ist keiner mehr Die Young Boys gewinnen nach Rückstand daheim gegen Servette 4:2. Es ist der erste Sieg gegen den Aufsteiger im vierten Anlauf. Dominic Wuillemin

Einer der Auffälligsten: Meschack Elia stand erstmals in der YB-Startaufstellung und erzielte das 3:1. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Als die Young Boys vor fast einem Jahr in die Saison starteten, war ihr Gegner auch der meistgenannte Abstiegskandidat: der Servette FC. Doch der erste Eindruck damals im Juli 2019 deutete schon an, was mittlerweile schweizweit bekannt ist: Die Genfer sind ein äusserst unangenehmer Kontrahent, der aus einer stabilen Defensive heraus brandgefährliche Konter lancieren kann. Das hat sie auf Rang 4 gebracht, das hat sie auch zum Angstgegner der Young Boys gemacht. In den drei Partien bis gestern konnte der Meister nie gewinnen.