Abholzung in Brasilien – Der Amazonas soll bluten – für einen Getreidezug Der brasilianische Präsident will eine Eisenbahn quer durch den Regenwald bauen. Das gigantische Projekt würde die Rodungen befeuern – mit ökologisch desaströsen Folgen. Simon Widmer

Hier war einmal ein Naturparadies: Illegale Brandrodung im Amazonas. Foto: Carl de Souza (AFP)

Eigentlich müsste in diesem Sommer allen klar geworden sein, wie verheerend sich der Klimawandel auswirkt. Extreme Hitze und Trockenheit führten zu Bränden in der Türkei und Griechenland. In Deutschland forderten tödliche Fluten fast 160 Todesopfer. In Nordamerika kam es zu einer Jahrhunderthitze. Doch im Herzen des Amazonas zeigt sich gerade, dass es mit dem Klimaschutz nicht so weit her ist, wenn der Profit winkt.

Die Regierung von Jair Bolsonaro will eine 933 Kilometer lange Eisenbahnlinie quer durch den Regenwald bauen lassen. Grossbauern und die Agrarlobby unterstützen die Getreidebahn «Ferrogrão». Für den Amazonas bringt das Projekt aber gravierende ökologische Schäden mit sich. Und wer das Klima retten will, braucht ohne den mit Abstand grössten Regenwald der Erde gar nicht erst anzufangen.