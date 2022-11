YB-Sieg gegen Luzern – Der Abend der WM-Fahrer – und Sandro Laupers Den Kopf bereits in Katar? Jean-Pierre Nsame und Christian Fassnacht beweisen gegen Luzern Professionalität – und bei Sandro Lauper geht es endlich mal so richtig schnell. Fabian Sangines

Mussten leiden, nun können sie jubeln: Christian Fassnacht und Sandro Lauper hatten in der Vergangenheit Verletzungspech, im letzten Ligaspiel des Jahres treffen sie beide beim 3:0-Sieg gegen Luzern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Wenn Sandro Lauper in den letzten Jahren etwas gelernt haben muss, dann ist es Geduld. Kreuzbandrisse, Leistenverletzungen, zahlreiche andere Bänder, die Probleme bereiteten – der 26-Jährige verbrachte wirklich sehr viel Zeit in der Reha. Auch deshalb stand er in dieser Saison erst während vier Super-League-Minuten auf dem Platz. Gegen den FC Luzern geht dann aber für einmal alles schnell. Sehr schnell. 20 Sekunden, um genau zu sein, so lange steht er nach seiner Einwechslung auf dem Feld, bis er nach Ulisses Garcias Flanke und Christian Fassnachts Kopfball richtig steht und mit seinem ersten Ballkontakt das 3:0 für YB erzielt. Wie viel ihm und seinen Teamkollegen dieser Moment bedeutet, sein erster Treffer seit mehr als anderthalb Jahren, zeigt der ausgelassene Jubel, bei dem auch Ersatzspieler den Torschützen bespringen. Anschliessend gibt auch Raphael Wicky zu, dass er sich über dieses Tor noch etwas mehr freute, als er es bei anderen sonst schon tut.

Wichtig war es auch noch, schliesslich beseitigte es die letzten Zweifel über den Ausgang des Spiels. Es kam in dieser Saison noch nicht so oft vor, dass die Berner die letzten 20 Minuten einer Super-League-Partie stressfrei geniessen konnten.

Obwohl, auch bis zu dieser 70. Minute sah es nicht unbedingt danach aus, als würden die Berner im letzten Ligaspiel des Jahres noch einmal stolpern. Und das, obwohl mit David von Ballmoos, Cédric Zesiger, Mohamed Camara, Filip Ugrinic, Fabian Rieder und Cedric Itten gleich sechs gar nicht mal so unwichtige Fussballer ausfielen. Das ist mehr als die Hälfte einer potenziellen Stammelf. Und doch ist es von Anfang an ein seriöser, bärenstarker Auftritt der Young Boys. Sie sind locker um ein bis zwei Klassen besser als der Gast aus der Innerschweiz.

Das Einzige, was man YB und Raphael Wicky in der ersten Halbzeit vorwerfen kann, ist, dass der Trainer zuletzt offenbar auch mal Halbwahrheiten verbreitet hatte. Sein Team solle keinen Pitschi-Patschi-Fussball spielen, später präzisierte er den Ausdruck im Interview, damit sei gemeint, etwas schön herumzupassen, den Gegner nie an den Ball kommen zu lassen, vielleicht auch mal zu zaubern. Nun, diese ersten 45 Minuten gegen Luzern sind eigentlich genau das.

Sogar Abwehrspieler zaubern

Die Luzerner kennen den Matchball im zum vierten Mal in dieser Saison ausverkauften Wankdorf höchstens vom Hörensagen, rennen ihm und den Gegnern nahezu dauernd hinterher, die Berner kommen auf rund 60 Prozent Ballbesitz. YB ist so dominant, dass die Abwehrspieler Kevin Rüegg und Aurele Amenda ihre Gegenspieler auch mal locker-elegant mit Hackenpässen ausspielen. Pitschi-Patschi-Fussball halt.

Aber eben auch nicht nur. Sie tun es auch mit ganz ansehnlicher Intensität, verlieren sie den Ball, sind sie aggressiv im Gegenpressing, holen ihn sich meist rasch wieder zurück. Und wenn Fabian Lustenberger mal eine Grätsche durchziehen muss, dann macht er das noch so gerne. Die bevorstehenden Trainingsferien für alle Nicht-WM-Teilnehmer scheinen zu motivieren, diejenigen, die in einer Woche in Katar im Einsatz stehen werden, beweisen dazu, dass sie sich mit der (für den Club) besseren der beiden Möglichkeiten anfreundeten, die einem Fussballer unmittelbar vor einer Weltmeisterschaft, die mitten in der Saison stattfindet, zur Verfügung stehen.

Topstars wie beispielsweise Karim Benzema von Real Madrid wollen sich einem allfälligen Verletzungsrisiko gar nicht erst aussetzen und meiden Fussballstadien und die darin laufenden Matchs seit Wochen. Jean-Pierre Nsame und Fassnacht hingegen halten auch gegen Luzern ihre Knochen hin, insbesondere Fassnacht glänzt mit einem Auftritt, der an seine besten Tage erinnert. Und vielleicht verleiht den Young Boys an diesem kühlen Novemberabend auch die Aussicht auf den Ausbau der Tabellenführung einen zusätzlichen Schub, dank Servettes 1:4 gegen den FC Zürich wären es bei einem Sieg schon zehn Punkte auf Platz 2.

Fassnachts perfekte Woche

Wären es? Sind es, weil YB zum Start in den zweiten Durchgang zwar etwas Mühe hat, Luzern sogar zu Chancen kommt, aber entweder den Ball nicht aufs Tor bringt oder, wenn doch, Von-Ballmoos-Vertreter Anthony Racioppi im Weg steht. Vor allem aber fangen sich die Berner nach ein paar Minütchen und machen zu weiten Teilen da weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört haben: bei einer ihrer besten Saisonleistungen. Es ist der glänzenden Leistung von Luzerns Goalie Marius Müller geschuldet, dass der Sieg nicht deutlich höher ausfällt.

Machtlos ist Müller aber nicht nur bei Laupers Abschluss, sondern auch schon früh in der Partie, als Fassnacht per Kopf zum 1:0 trifft, und nach einer guten halben Stunde, als Nsame von einem Fehler von Luzerns Verteidiger Denis Simani profitiert. Während Nsame nun mit neun Treffern alleiniger Torschützenkönig ist, schwärmt Fassnacht später vom perfekten Abschluss der vielleicht besten Woche des Jahres. Nach vielen Verletzungen und den langwierigen Kopf- und Hörbeschwerden kamen mit Sieg im Cup-Achtelfinal, WM-Qualifikation, Tor und Assist gegen Luzern und Geburtstag gleich ein paar schöne Momente zusammen.

In Katar könnten nur ein paar weitere folgen, er ist stolz darauf, dass er allen Widrigkeiten zum Trotz mitfahren darf. Weil er weiss, wie schnell alles wieder kippen kann, möchte er das alles jetzt einfach mal geniessen.

