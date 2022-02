Interview mit Ronja von Rönne – «Depression ist keine Künstlerkrankheit»

Ronja von Rönne, wie oft antworten Sie ehrlich auf die Frage: «Wie geht es Ihnen?»

Selten. Ich fände es auch unhöflich, jemanden, der aus Höflichkeit gefragt hat, aus Unhöflichkeit zu sagen: «Ich wurschtle mich so durch die Tage, schlafe wenig, hinterfrage meine Beziehung und hasse meinen Schwager.» Das überfordert ja nur. Oft weiss man ja auch gar nicht so genau, wie es einem geht. Am einfachsten macht man es sich mit der sehr deutschen Antwort «Muss ja». Das reicht völlig aus, ohne dass man lügen muss.