Denkwürdige Berner Verbrechen – Einem Hausierer aus Berns Armenstube wird ein Strick gedreht Todesstrafe wegen Einbruchs und Diebstahls: Im Sommer 1807 versucht ein Berner Patrizier, einen mausarmen Taglöhner vor dem Galgen zu bewahren. Alexander Sury

«Er ist ein völlig unbemittelter Mann und Vater von sechs Kindern», schreibt der Fürsprecher über seinen Mandanten. Foto: TA Grafik

Im Juli 1807 verfasst der 34-jährige Berner Fürsprecher Albrecht Friedrich von May eine Verteidigungsschrift für einen Mann, der soeben zum Tode verurteilt worden ist. Es ist die Zeit der Mediation in der Schweiz, die Eidgenossenschaft ist faktisch ein Vasallenstaat von Napoleon. Von May stammt aus einer Berner Patrizierfamilie und war als Diplomat in verschiedenen diplomatischen Missionen in Paris stationiert. In dieser Rolle traf er auch mit Kaiser Napoleon zusammen. Aber jetzt setzt er sich für einen gewissen Johannes Burri aus Rüschegg-Gambach im Amtsbezirk Schwarzenburg ein. Der 49-jährige Taglöhner ist erstinstanzlich wegen Einbruchs und Diebstahls als Wiederholungstäter zum Tode verurteilt worden.