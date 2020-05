Bin ich das? Ich sage nicht, dass ich «Mister Perfect» bin. Aber ich kenne das Team, die Hierarchien, das Umfeld. Mir ist klar, was mit den Tigers möglich ist und was nicht. Und ich weiss, wie die Leute in Langnau ticken – und vor allem, worauf ich mich einlasse.

Das kann zum Problem werden. Vielleicht wurde ich in eine Schublade gesteckt. Vielleicht war es für mich schwieriger, einen Job als Chefcoach zu bekommen als für jemanden, der zwar schon mehrmals gescheitert, aber immer wieder Cheftrainer gewesen ist. Ich war bereits in Lausanne vier Jahre lang Assistent. Aber mir gefiel die Arbeit, ich konnte mich einbringen. Nun ist die Zeit für den nächsten Schritt gekommen, eindeutig. Und Heinz sagte mir: «Los, pack diese Chance.»

Ich will mich nicht zu Gerüchten äussern. Es gab verschiedene Angebote, nicht nur aus der Schweiz. Aber ich hatte in Langnau sowieso einen weiterlaufenden Vertrag, bis Frühling 2021.

Sie arbeiteten in den letzten sechs Jahren stets an Ehlers’ Seite. Der Däne legt viel Wert auf Disziplin, aber weniger auf Kommunikation. Werden Sie das ändern?

Schweden geht mit der Pandemie erstaunlich locker um …

… das kann man so sagen. Es ist europaweit wohl ein einzigartiger Weg. Die Restaurants, die Läden, sie waren immer geöffnet, in wirtschaftlicher Hinsicht war das sehr positiv. Man entschied sich für den liberalen Weg und appellierte an die Eigenverantwortung. Das ist ein spannender Ansatz, den man auch als Trainer im Eishockey verfolgen kann. Ob es gut kommen wird, ist unklar. Auch in Schweden gibt es leider Todesfälle.