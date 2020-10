Glosse über Promi-Klatsch – Den Kopf auslüften mit Jennifer Aniston Befasst man sich mit wirklich wichtigen Dingen, kommen manchmal ein paar People-News gerade recht. Nur: Die sind leider auch nicht mehr, was sie einmal waren. Lena Rittmeyer

Liefert auch keine saftigen Schlagzeilen mehr: Jennifer Aniston. Foto: Reuters

Wie hat der Schriftsteller Matto Kämpf in seinem Buch «Tante Leguan» einst den Redaktionsalltag von Kulturjournalisten umrissen? «Wir youtübeln etwas, mailen ein wenig, schauen uns Web-Seiten von Künstlern an und durchwühlen die Post.» Ganz falsch ist das nicht; zumindest beschreibt der Satz ziemlich akkurat meinen Tagesanfang im Homeoffice. Was bei der Aufzählung allerdings noch fehlt: das routinemässige Abrufen von einschlägigen Online-Promi-Klatsch-Portalen.

Wir alle tun es. Und doch würde ich die These aufstellen wollen, dass Kulturredaktorinnen und -redaktoren besonders empfänglich sind für ordinäre People-News. So war beispielsweise auch die Frage, welche Websites ich zur Zerstreuung aufsuche, etwas vom Ersten, was meine Vorgängerin bei meinem Stellenantritt von mir wissen wollte.