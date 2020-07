Aufgetischt KFC Bern – Den Hunger und das Fernweh stillen Beim Besuch des Fast-Food-Restaurants KFC in der Welle 7 kommt tatsächlich etwas Amerika-Feeling auf. Mischa Stünzi

Das Leben ist kein Werbeplakat: In Wirklichkeit ist der Kübel nicht zum Überquellen gefüllt mit frittiertem Poulet. Foto: zvg

Endlich Sommerferien. Doch die Fernreise fällt heuer ins Wasser. Wie so viele bleibt Familie-Testesser zu Hause. Um das Fernweh zu stillen, wollen wir aber wenigstens kulinarisch in die Ferne schweifen. Und so führt die Reise der Testesser in den Südosten der USA, genauer nach Kentucky. Und noch genauer in die Welle 7, wo seit einigen Monaten die US-Fast-Food-Kette KFC (früher Kentucky Fried Chicken) eine Filiale betreibt. Das sind die mit den grossen Kübeln, randvoll gefüllt mit frittierten Pouletstücken.