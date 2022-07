Gastkommentar zur Neutralität – Den Handlungsspielraum der Schweiz nicht einschränken Die SVP will das Neutralitätsprinzip in die Verfassung schreiben und die Übernahme von Sanktionen verbieten. Die Folgen könnten gravierend sein. Meinung Martin Dahinden

Eine zu restriktive Schweizer Neutralitätspolitik könnte zum Klumpenrisiko werden.

Die Neutralität ist der wichtigste Grundsatz der schweizerischen Aussenpolitik. Seit über zweihundert Jahren hat sie das Land davor bewahrt, in Kriege hineingezogen zu werden. Sie ermöglicht die Guten Dienste, das humanitäre Engagement und die Friedenspolitik der Schweiz. Die Bevölkerung unterstützt die Neutralität mit überwältigender Mehrheit. Trotzdem ist die Neutralität nicht in der Bundesverfassung verankert. Das will die Neutralitätsinitiative der SVP ändern und den Verfassungsartikel über die auswärtigen Angelegenheiten ergänzen. Die schweizerische Neutralität soll – laut Entwurf des Initiativtextes – dauernd und bewaffnet sein; im Kriegsfall soll die Schweiz militärisch nicht Partei ergreifen, wie vom Neutralitätsrecht verlangt. So weit, so gut. Aber darüber hinaus soll die Schweiz keine Sanktionen gegen Kriegsparteien erlassen, ausgenommen Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats. Und das ist problematisch.