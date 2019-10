Den Briten steht eine historische Woche bevor

Welche Bedeutung hat die «Queen's Speech» am Montag?

Von allen Ereignissen dieser Woche wird dies das prunkvollste sein – und das am wenigsten wichtige. Die von der Königin verlesene Regierungserklärung leitet für gewöhnlich nur eine neue Legislaturperiode ein. Ungewöhnlich ist, dass hinter dieser Regierungserklärung eine Regierung steht, die nicht aus einer Unterhauswahl hervorging, die über keine Mehrheit verfügt und die bisher jede Abstimmung verloren hat. Da Regierungschef Boris Johnson sich aus dieser Zwangslage schnellstmöglich durch Neuwahlen befreien will, ist ihm von der Opposition vorgeworfen worden, die «Queen's Speech» als blosse Wahlkampf-Massnahme zu missbrauchen – als Proklamation seines persönlichen Wahlprogramms.

Warum schaut zugleich alles gespannt nach Brüssel?

Dort steht offenbar, wie es die «Sunday Times» formulierte, alles «aufs Messers Schneide». Ob es die nächsten Tage noch zu einem Austritts-Abkommen für London kommt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie weit Premier Johnson von seinen ursprünglichen Vorstellungen abzurücken bereit ist, die bei der EU auf Ablehnung gestossen sind.

Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

Es soll ja hektische Bemühungen geben, etwas «hinzubiegen», was es Nordirland erlauben würde, zugleich innerhalb und ausserhalb der EU-Zollunion zu sein. Offiziell, also rein rechtlich gesehen, würde es an der Seite Grossbritanniens aus der Zollunion ausscheiden, damit das ganze Vereinigte Königreich mit aller Welt neue Handelsabkommen schliessen kann. Faktisch aber bliebe es an die Bestimmungen der EU-Zollunion und des EU-Binnenmarkts gebunden. Fraglich ist, ob die EU genug Vertrauen hätte in ein derart kompliziertes System.

Was halten die Brexit-Hardliner von dem Plan?

Nicht viel. Aber sie fürchten, dass sie ohne Johnson nie zum «harten Brexit» ihrer Wünsche kommen. Boris ist schliesslich «ihr» Mann. Also halten sie sich mit Kritik zurück. Auch Nordirlands Unionisten tun sich schwer. Die DUP-Vorsitzende Arlene Foster hat dem Regierungschef zähneknirschend «Flexibilität» versprochen. Aber ihr Stellvertreter Nigel Dodds hat bereits entschieden: «Das wird nicht funktionieren.»

Was plant Boris Johnson also für den «Super Saturday»?

Falls es zu einem Deal kommt, ist das der Tag, an dem das Unterhaus ihn annehmen oder ablehnen müsste. Nimmt es ihn an, plant die Regierung im Anschluss einen Tag-und-Nacht-Einsatz des Parlaments, damit das Vereinigte Königreich noch am 31.Oktober «auf einvernehmliche Weise» aus der EU ausscheiden kann. Lehnt es ihn ab, oder kommt gar kein Deal zustande, wäre Johnson eigentlich per Gesetz verpflichtet, noch am selben Tag, diesem Samstag, die EU um einen Brexit-Aufschub zu bitten, damit es nicht zu einem No-Deal-Fiasko Ende Oktober kommt.