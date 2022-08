Tagestipp: Bogen 17: das Fest – Den Bogen noch lange nicht überspannt Seit 10 Jahren gibt es bei der Wohleibrücke am Wohlensee im Sommer den Bogen 17 Kiosque. Jetzt feiert dieser kulinarische und soziale Magnet ausgiebig das Jubiläum. Alexander Sury

Seit 10 Jahren eine feste Grösse am Wohlensee: Das Bogen-17-Team. Foto: zvg

Sie sind alle am Wohlensee aufgewachsen und haben sich bereits im Jugendalter geschworen, dass sie an diesem Platz einst einen Gastrobetrieb führen werden. Die Rede ist vom Platz an der Wohleibrücke, wo etwa ein Dutzend Leute seit zehn Jahren im Sommer den Bogen 17 Kiosque in einem Container führt; dort werden lokale Bowls kreiert, Pommes fritiert und die feinsten Glacen verkauft. Jetzt wird das Jubiläum an zwei Tagen ausgiebig gefeiert, mit viel Musik und kulinarischen Leckerbissen. Es treten unter anderen am Freitag die Musikgesellschaft Wohlen sowie am Samstag die Berner Synthesizer-Künstlerin Leoni Leoni und die nicht ganz berechenbare Quasi-Band Trampeltier of Love mit Matto Kämpf und King Pepe auf. (lex)







