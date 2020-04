Juden in Bern – Den Auszug aus Ägypten feiert diesmal jeder für sich An Pessach erinnern sich Juden gemeinsam an die Befreiung aus der Sklaverei. Doch diesmal müssen alle zu Hause feiern. Karin Rom hält den Kontakt aufrecht. Markus W. Dütschler

Versand zu Pessach: Ältere Mitglieder der Gemeinde bekommen zum Feiertag ein Paket. Ruben Wyttenbach

Die Tragtaschen stacheln den «Gwunder» an: Für wen ist das, und was hats drin? Die 51-jährige Karin Rom, Sozialarbeiterin der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB), hat die Eingangshalle im Gemeindehaus neben der Berner Synagoge in ein Versandhaus verwandelt. Am Mittwochabend beginnt Pessach, ein hoher Feiertag. Doch diesmal verläuft das Gedenken an den Auszug aus Ägypten anders, besonders für ältere und alleinstehende Mitglieder.