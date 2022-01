Vergleich mit 9/11 und Pearl Harbor – Demokraten wollen Sturm aufs Capitol für den Wahlkampf nutzen

Gedenkfeiern zum 6. Januar – Demokraten wollen Sturm aufs Capitol für den Wahlkampf nutzen Joe Biden teilte gegen Trump aus wie noch nie. Vizepräsidentin Kamala Harris verglich 1/6 mit 9/11 und Pearl Harbor. Martin Suter

Polizisten treffen am 6. Januar im Capitol auf Pro-Trump-Randalierende. Foto: Anadolu Agency (Getty Images)

Die gewaltsame Stürmung des Kongressgebäudes in Washington vor gut einem Jahr wird in der zerklüfteten politischen Landschaft der USA so vielfältig wahrgenommen wie ein Rorschachtest. Die einen sehen in ihm einen versuchten Staatsstreich, andere erkennen bloss einen ausser Kontrolle geratenen Protestmarsch. Die Deutung hängt in erster Linie davon ab, wie jemand zu Ex-Präsident Donald Trump steht, der die Emotionen bis heute schürt.

Am ersten Jahrestag des Capitol-Sturms am vergangenen Donnerstag hatten indes nicht distanzierte Historiker das Sagen, sondern Politiker mit handfesten Interessen. Die Gedenkveranstaltungen machten offenbar, dass Präsident Joe Biden und die Demokraten den 6. Januar nach Kräften als Mittel verwenden wollen, um die im November drohende Niederlage in den Kongresswahlen abzuwenden.