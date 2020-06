Nachtleben in Bern – Demo in der Nacht auf Sonntag In der Berner Lorraine haben sich mehrere Hundert junge Leute zu einer spontanen Demonstration für mehr Freiräume versammelt. Naomi Jones

Mehrere Hundert junge Menschen zogen in der Nacht auf Sonntag über die Lorrainebrücke auf die Schützenmatte. zvg.

In der Nacht auf Sonntag versammelten sich in der Lorraine mehrere Hundert Jugendliche und zogen anschliessend über die Lorrainebrücke auf die Schützenmatte. Dazu feuerten sie Böller und Rauchpetarden ab. Ihre Demonstration dokumentierten die Jugendlichen in den Sozialen Medien.

Die Berner Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz. Sie rückte um 23 Uhr 30 aufgrund von mehreren Lärmklagen von Anwohnern aus. Die Jugendlichen führten eine Stereoanlage mit sich und spielten laute Musik ab.

Die Polizei liess die Jugendlichen nach einem kurzen Gespräch gewähren, als sich ein Umzug Richtung Stadt formierte. Sie stellte sich den jungen Leuten aber entgegen, als diese von der Schützenmatte Richtung Innenstadt ziehen wollten. Dabei seien aber keine polizeilichen Zwangsmittel eingesetzt worden, wie der Sprecher Patrick Jean auf Anfrage des «Bund» sagt. Nach 4 Uhr morgens habe sich die Versammlung auf der Schützenmatte grösstenteils aufgelöst. Die Polizei habe die Situation während mehreren Stunden beobachtet.

Seit Freitag sind Demonstrationen, auch mit mehr als 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wieder erlaubt. Allerdings gibt es für Demonstrationen eine Maskenpflicht, weil der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.