Champions-League-Playoff – Dem YB-Gegner ist jedes Mittel recht Die Young Boys erwartet am Dienstagabend in Budapest eine hitzige Atmosphäre. Ferencváros -Trainer Peter Stöger startet einen nicht ganz ernst gemeinten Spionageversuch. Dominic Wuillemin aus Budapest

YB-Trainer David Wagner hat keinen Grund zur Sorge. Er kann in Budapest wieder auf wichtige Kräfte zählen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Peter Stöger stellt sich hin und fragt in den gut gefüllten Raum: «Hat jemand von den Schweizer Kollegen Informationen, die ich verwenden könnte?»

Es ist Montagabend in der 2014 fertiggestellten Groupama Aréna. Die Medienkonferenz mit dem österreichischen Trainer von Ferencváros hätte schon vor Minuten beginnen sollen, doch ein Inhaber der Übertragungsrechte ist nicht bereit, deshalb wird gewartet. Und Stöger versucht die Zeit zu nutzen, um sich ein paar Vorteile zu verschaffen.

Natürlich ist die Frage nicht ganz ernst gemeint, womöglich liess sich Stöger beim Gag von seiner langjährigen Lebenspartnerin Ulrike Kriegler inspirieren, einer österreichischen Kabarettistin. Aber die Episode passt ins Bild, das Stöger, der seit drei Monaten in Budapest tätig ist, abgibt: Er wirkt gelassen, umgänglich, zuversichtlich. Er sagt zur Tatsache, dass sein Team im Hinspiel in Bern beim Stand von 1:1 einen Penalty verschoss und trotz über 70 Minuten in Überzahl 2:3 verlor: «Solche Rückschläge gehören dazu. Unser später Anschlusstreffer war sehr wichtig, er gibt uns die Möglichkeit, mit der Unterstützung unserer Fans den Rückstand wettzumachen.»