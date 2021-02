4. SCL-Niederlage gegen Zug – Dem Leader alles abgefordert Gut gekämpft, aber nicht belohnt: Die SCL Tigers verlieren bei Leader Zug 1:3. Marco Keller

Mit vereinten Kräften wehren sich die Langnauer um Goalie Damian Stettler gegen die vielen Zuger Angriffe, wie hier von Stürmer Lino Martschini. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Da sind sie noch einmal, die Ausgleichschancen für die SCL Tigers. Larry Leeger zuerst, Marcus Nilsson nachher scheitern an Leonardo Genoni, dazwischen gibt es noch einen Abpraller, der knapp am Tor vorbeigeht. Und sieben Minuten vor Spielende können sich die Gäste erstmals im Powerplay versuchen, zwei Minuten vor Schluss noch einmal, jetzt stürmen sie mit sechs gegen vier. Ein Tor fällt nur noch auf der anderen Seite, Kovar trifft per «empty netter» zum 3:1.

Mut machen muss Langnau die Tatsache, dass es in dieser Schlussphase mehr vom Spiel hat als der Meisterkandidat. Entscheidend bleibt letztlich das 2:1 durch Topskorer Gregory Hofmann.

13:3 Schüsse im Startdrittel für den EVZ

Beide Teams traten mit dem Willen zur Wiedergutmachung an. Die Tigers, weil ihnen die Zuger vor Wochenfrist das Spiel zum 75-Jahr-Jubiläum mit einem 9:4-Auswärtssieg richtig vermasselt hatten, und der Leader, weil er zuletzt mehrere Male nicht seinen Ansprüchen entsprechend souverän aufgetreten war.

Trainer Dan Tangnes schien die Seinen so richtig heissgemacht zu haben, schon nach 61 Sekunden erzielte der Ende Saison nach Freiburg scheidende Urzuger Verteidiger Raphael Diaz den Führungstreffer nach einem energischen Solo. Die Zuger hielten das Tempo hoch, und die Tigers konnten bei einem Schussverhältnis von 3:13 froh sein, nur mit einem Mini-Rückstand in die erste Pause zu gehen. Ihre einzige zwingende Chance vergab Alexei Dostoinov, der solo an Genoni scheiterte.

Die 3 Infos einblenden Damian Stettler

Der Punnenovs-Ersatz hält die Seinen lange im Spiel und strahlt bei seinen Interventionen viel Ruhe aus. Claudio Cadonau

Der einstige Langnau-Abräumer setzt auch im Zuger Starensemble Akzente mit kernigen Checks. Daneben traut er sich auch offensiv immer mehr zu. Raphael Diaz

Der Nationalmannschafts-Captain zeigt nicht nur beim frühen 1:0, dass er gewillt ist, bis Vertragsende alles für seinen Stammclub zu geben.

Trotz der eindeutigen Favoritenlage im Duell zwischen der stärksten Offensive und der schwächsten Defensive der Liga: Grund aufzugeben hatten die Langnauer nicht. Erstens, weil der Kampfgeist in ihrer DNA liegt, und zweitens, weil die Zuger unlängst allen Gegnern unfreiwillig Gratismotivation lieferten, indem sie mit Fortdauer ihrer Heimspiele substanziell nachliessen. Im vorletzten Heimspiel hatte eine dreimalige Viertore-Führung gegen die ZSC Lions (4:0, 5:1, 6:2) nicht zum Sieg gereicht, und am Dienstag triumphierte Biel ebenfalls nach einem 0:4-Defizit.

Die Tigers glichen zuerst das Geschehen im Mitteldrittel aus, dann auch das Skore. Nach einem Schuss von Jungstar Patrick Petrini stand Captain Pascal Berger am richtigen Ort und musste nur noch einschieben. Und weil gleichzeitig Goalie Damian Stettler weiter viel Ruhe ausstrahlte, stand es nach zwei Dritteln noch unentschieden.

Damit steht es nach vier von sieben Qualifikationsduellen in Sachen Punkte 12:0 für die Zentralschweizer, das Torverhältnis beträgt 21:8. Den nächsten Anlauf, die Zentralschweizer zu bezwingen, nehmen die Emmentaler am Sonntagnachmittag, dann in Langnau.