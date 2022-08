Stadt Bern kürzt Beiträge – Dem Haus der Religionen drohen finanzielle Schwierigkeiten Für viele Diasporas ist das Haus der Religionen zum wichtigen Begegnungsort geworden. Die Stadt findet aber, dass hier zu wenig Kultur stattfindet. Quentin Schlapbach

Sie sind zwei Schlüsselpersonen im Haus der Religionen: Regula Mader, Präsidentin des Trägervereins, und Sasikumar Tharmalingam, Hindupriester und Leiter des Restaurants Vanakam.

Foto: Franziska Rothenbühler

Dass Sasikumar Tharmalingam ein gefragter Mann ist, zeigt bereits die Visitenkarte, die er einem am Ende des Gesprächs lächelnd in die Hand drückt. Wer in der Nähe des Europaplatzes wohnt, kennt Tharmalingam vor allem als Leiter und Koch des Restaurants Vanakam. Von Dienstag bis Freitag serviert er hier ayurvedische Spezialitäten – vegetarisch, glutenfrei und auf Wunsch sogar koscher. Diese Funktion als Restaurantleiter ist auf der Vorderseite seiner Visitenkarte abgebildet.