Die hitzige Debatte rund um kulturelle Aneignung schade den Persons of Color in der Schweiz, sagt die Kulturwissenschaftlerin Yeboaa Ofosu. Sie befürchtet einen Backlash.

Die hitzige Debatte rund um kulturelle Aneignung schade den Persons of Color in der Schweiz, sagt die Kulturwissenschaftlerin Yeboaa Ofosu. Sie befürchtet einen Backlash.

Frau Ofosu, wir kennen uns seit unserem Studium an der Universität Bern und begegneten uns ab und zu während der letzten Jahrzehnte. Wir haben nie über «Race» gesprochen. Haben wir bewusst ein schwieriges Thema ausgeklammert?

Sicher nicht bewusst. «Race» war in den Neunzigerjahren einfach kein Thema. Während des Studiums war ich als Farbige in der Schweiz völlig integriert und fühlte mich wohl. Natürlich gab es Nebengeräusche. Aber wir an der Uni sprachen schlicht nicht über Hautfarbe, und wenn, dann über die Kategorie «Rasse», wie man damals noch sagte.