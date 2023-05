Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Bittere 129. Minute: Antonin Barak trifft mit dem Aussenrist zum 3:1, das Fiorentina in den Final bringt. Video: Blue Sport/Youtube

David Degen und seine Mitstreiter hatten von dieser Saison anderes erwartet. Etwas weniger Spiele in Europa wahrscheinlich. Und ganz sicher einige Punkte mehr in der heimischen Liga. Stattdessen durfte man bis an diesem Donnerstag im Mai, bis kurz vor Mitternacht, auf den Final der Conference League und den sensationell anmutenden Gewinn eines Europacups hoffen – und sieht nun, nach dem späten Aus gegen die Fiorentina, die ganze Ausrichtung des Clubs bedroht.