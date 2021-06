Corona-Mutation in Europa – Delta trifft immer mehr Länder – und bedroht die Rückkehr zur Normalität Die Virusvariante Delta verbreitet sich auch in der Schweiz stark. Deshalb könnten die Schutzmassnahmen länger nötig sein als gedacht. Lisa Füllemann

Fast wie vor Corona – wäre da nicht die Delta-Variante: Fussballfans schauen ein EM-Spiel in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Während sich das Leben hierzulande dank sommerlichen Temperaturen und einer vorangeschrittenen Impfkampagne immer normaler anfühlt, häufen sich Berichte, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus (B.1.617.2) europaweit immer schneller ausbreitet.

Hotspot ist Grossbritannien. Dort ist der ansteckendere Coronavirus-Stamm, der zuerst in Indien auftauchte, inzwischen vorherrschend und macht 93 Prozent aller Neuinfektionen aus.

Auch in Portugal hat sich der Stamm bereits durchgesetzt. Die portugiesische Regierung riegelte aufgrund der Mutante am Wochenende die Hauptstadt Lissabon ab. Währenddessen gewinnt Delta auch in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Russland und Spanien zunehmend an Bedeutung.