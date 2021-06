Risiko für Ungeimpfte – «Delta kann in Schulen zu neuen Corona-Hotspots führen» Die neue Covid-Variante wird vor allem für Kinder und Jugendliche zum Problem. Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer rechnet damit, dass die Impfempfehlung für sie bald verschärft wird. Edgar Schuler

Corona-Massentests könnten auch nach den Sommerferien Alltag bleiben: Die neue Covid-Variante Delta dürfte sich in Schulen besonders stark verbreiten. Foto: Nicole Philipp

In Israel hat der neue Premier Naftali Bennett die Notbremse gezogen: Die eben erst aufgehobene Maskenpflicht in Innenräumen wird wieder eingeführt. Dazu hat die Regierung den dringenden Aufruf erlassen, dass sich Kinder ab 12 Jahren impfen lassen.

Der Grund: Obwohl die erwachsene Bevölkerung stark durchgeimpft ist, breitet sich die Delta-Variante des Covid-19-Virus rasant aus. Die Hälfte aller Neuansteckungen betrifft Kinder unter 16 Jahren. Besonders betroffen sind darum die Schulen, wo es zu grossen Ausbrüchen kam.

Retour zur Maske: Israels Premierminister Naftali Bennett winkt am Dienstag beim Besuch eines Gesundheitszentrums bei Tel Aviv. Foto: Amir Cohen (Keystone)

In Grossbritannien – ein ähnliches Bild: Das Virus breitet sich unter Schulkindern mit grossem Tempo aus. Die «Sunday Times» berichtet, die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen sei in der Woche zum 20. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen. Zehntausende befinden sich wieder in Quarantäne.

In der Schweiz rechnet der Bundesrat mit einem ähnlichen Szenario. Man kann es in seinem 3-Phasen- Öffnungsmodell nachlesen. Schon vor Auftreten von Delta ging die Regierung davon aus, dass trotz hoher Durchimpfungsrate «Schulen Ausbruchsherde bleiben können». Denn Kinder werden noch lang nicht oder nur zu einem kleinen Teil geimpft sein.

Delta ist zwar ansteckender, aber nicht gefährlicher als frühere Varianten, sagt der Infektiologe Urs Karrer. Foto: Marc Dahinden

«Die Frage ist nicht, ob Delta zur neuen dominanten Virusvariante wird, sondern nur, wann», sagte Epidemiologe Marcel Salathé schon vor einer Woche. Urs Karrer, Infektiologe, Chefarzt am Kantonsspital Winterthur und Vizepräsident der nationalen Corona-Taskforce, wird konkret: Er sagt, Delta könnte schon in vier bis fünf Wochen bei uns die dominierende Variante sein. Und auch er sagt: «Delta kann nach den Sommerferien in Schulen zu neuen Corona-Hotspots führen.»

Das Problem ist, dass die zuerst in Indien aufgetretene Delta-Variante laut Studien doppelt so ansteckend ist wie die Variante Alpha, die sich von Grossbritannien aus ausgebreitete hatte und heute noch in der Schweiz dominiert. Alpha ist ihrerseits doppelt so ansteckend wie die zu Beginn der Pandemie kursierenden Virusversionen. Und: «Delta infiziert Ungeimpfte zehn- bis zwanzigmal häufiger als Geimpfte.»

Impfwettlauf gegen Delta

Für Karrer heisst die Losung deshalb: Impfen, Impfen, Impfen. «Es ist entscheidend, dass sich alle impfen lassen, die dies können. Mit den niedrigen Fallzahlen im Moment haben wir einen kleinen Vorsprung, den wir nutzen sollten.» Im Wettkampf gegen Delta zählt dabei jeder Tag: Von der ersten Impfung bis zum bestmöglichen Schutz dauert es sechs Wochen – eine Zeit, in der sich Delta schnell ausbreiten und Ungeimpfte und Nur-einmal-Geimpfte befallen kann.

In der Impfstrategie klafft aber eine Lücke. Bisher ist nur der Impfstoff von Pfizer/Biontech für unter 16-Jährige zugelassen. Erst seit wenigen Tagen können sich Jugendliche von 12 bis 15 Jahren überhaupt impfen lassen. Für noch Jüngere gibt es noch gar keinen Impfstoff.

«Die Wiedereinführung von Masken in den Schulen sollte kein Tabu sein, wenn dies epidemiologisch angezeigt ist.» Urs Karrer, Infektiologe

Karrer plädiert darum dafür, dass in den Schulen trotz der bereits erfolgten Corona-Lockerungen weiterhin Massnahmen umgesetzt werden: regelmässiges Testen, CO₂-Messungen, die anzeigen, dass gelüftet werden sollte, auch die Wiedereinführung von Masken sollte kein Tabu sein, wenn dies epidemiologisch angezeigt ist.

Nachdem im Kanton Zürich die Maskenpflicht an Schulen durch ein Gericht aufgehoben wurde, appelliert Karrer an den Bürgersinn der Eltern: «Viele von ihnen sitzen ja in den Schulbehörden. Sie sollen hier ihren Einfluss geltend machen, damit die Kinder möglichst gut geschützt sind.»

Vorbehaltlos stellt sich Karrer auch hinter die Impfempfehlung der Eidgenössischen Impfkommission für 12- bis 15-Jährige: «Auch wenn in dieser Altersklasse fast nur milde Verläufe vorkommen, überwiegt der Nutzen der Impfung die Risiken klar, sonst hätte die Heilmittelbehörde Swissmedic keine Zulassung erteilen können.»

Der Infektiologe rechnet damit, dass sich die Datenlage in den kommenden Monaten noch deutlich verbessern wird, sodass die Impfkommission sogar eine allgemeine Impfempfehlung aussprechen könnte. Bisher stehen Jugendliche mit Vorerkrankungen im Fokus.

Es geht nur um den Schutz der Jungen

Mit seiner eigenen, heute elfjährigen Tochter hat Karrer bereits besprochen, dass sie sich impfen lässt, sobald sie 12 ist. «Es geht wirklich nur um den Schutz der Jugendlichen selbst, insbesondere auch um den Schulbetrieb und andere für die Entwicklung wichtige Aktivitäten wie Musik und Sport zu erleichtern», sagt Karrer. «Die Durchimpfung dieser Altersgruppe kann aber nur wenig zur Bevölkerungsimmunität beitragen, da sind weiterhin die Erwachsenen gefordert.» Die 12- bis 15-Jährigen machen nur rund vier Prozent der Bevölkerung aus.

Mit einer Impfung für Kinder unter 12 Jahren rechnet Karrer nicht noch in diesem Jahr: «Der Fall liegt hier anders als bei Jugendlichen, die immunologisch ähnlich wie junge Erwachsene reagieren.» Allenfalls muss die Dosis angepasst werden oder der Impfrhythmus. Die entsprechenden Studien brauchen Zeit.

In zwei Punkten gibt Karrer immerhin Entwarnung: Delta ist nicht aggressiver als frühere Varianten, und die Impfung wirkt. «Daten aus England und Israel zeigen, dass Delta-Infektionen bei vollständig Geimpften insgesamt selten sind und fast immer mild verlaufen.» Trotz Berichten über die Ansteckung von geimpften Personen zeigen Studien, dass die doppelte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff vor Delta fast gleich gut schützt wie vor den vorangegangenen Varianten. In der Schweiz kommen ausschliesslich mRNA-Impfstoffe zum Einsatz.

