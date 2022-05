Rechnung der Gemeinde Köniz – Defizit tiefer als erwartet – Reserven nun aufgebraucht Köniz schreibt 2021 ein Defizit von 5,2 Millionen. Budgetiert gewesen waren 8,6 Millionen. In den Reserven fehlen 220'000 Franken

Für 2021 verzeichnet die Gemeinde Köniz ein Defizit von 5,2 Millionen Franken. Budgetiert war ein noch höherer Verlust von 8,6 Millionen Franken. Mit dem zehnten Defizit in Folge sind die Reserven der Gemeinde nun aber aufgebraucht.

2012 hatte die Gemeinde noch 16 Millionen Franken an Reserven in der Bilanz, Ende 2021 fehlt nun ein Betrag von 220'000 Franken, wie es in der Medienmitteilung vom Freitag heisst.

«Der Gemeinde fehlen pro Jahr mehrere Millionen Franken, trotz der Sparpakete und einer haushälterischen Ausgabenpolitik», mahnt die abtretende Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger (SP) im Communiqué.

Ohne Mehreinnahmen könnten die Finanzen nicht nachhaltig saniert werden. Im Juni stimmt das Volk erneut über das Budget 2022 ab – diesmal mit einer Steuererhöhung auf 1.58 Steuerzehntel.

Dass die Rechnung 2021 besser abschnitt als erwartet, ist vor allem auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Der erwartete negative Effekt der Coronakrise sei ausgeblieben.

