Definitive Zusage erhalten – FC Bosporus tritt auf Sportplatz Wyler gegen FC Basel an Im Cup-Sechzehntel-Final trifft der FC Bosporus Bern auf den FC Basel. Jetzt ist klar: Das Spiel findet in Bern auf dem Kunstrasenfeld Wyler statt. Christian Häderli

Auf diesem Kunstrasenfeld im Wyler wird der FC Bosporus gegen den FC Basel antreten. Foto: PD/Stadt Bern

Lange machte das Gerücht die Runde, dass der FC Bosporus Bern für die zweite Cuprunde gegen den FC Basel nicht von seinem Heimrecht Gebrauch mache und die Partie im Basler St.-Jakob-Park ausgetragen werde. Nun ist es aber definitiv: Das Spiel des interregionalen Zweitligisten kann in Bern auf dem Kunstrasenfeld Wyler ausgetragen werden. «Wir haben heute die Zusage vom Schweizerischen Fussballverband erhalten», sagt Bosporus-Sportchef Volkan Binbas.

Er bestätigt aber, dass durchaus Abklärungen getroffen worden seien, das Spiel in Basel durchzuführen. «Wir machten uns Sorgen, dass die Finanzierung einer Austragung in Bern unser Budget übersteigen könnte», so Binbas: «Wir sind ein kleiner Verein mit nur wenigen Sponsoren.»

Ziemlich schnell stellte sich dann allerdings heraus, dass den FC Bosporus die Durchführung des Spiels auf dem Berner Sportplatz Wyler weniger kosten wird, als wenn die Partie im grossen St.-Jakob-Park durchgeführt würde – auch wenn der türkisch-bernische Verein nun viel Aufwand in das Cupspiel steckt.

Zwei Tribünen für die Fans

«Wir bauen zwei Tribünen auf: Eine hinter dem Tor für die Basler Fans und eine hinter der Ersatzbank für unsere eigene Anhängerschaft», erklärt Binbas. Er rechnet damit, dass um die 1000 Fussballbegeisterte aus Basel anreisen werden – und hofft auf 2000 Leute aus Bern.

Denn: Je mehr Tickets à je 25 Franken der Verein für das Spiel absetzen kann, desto geringer wird die finanzielle Last für den Club. Platz hätte es auf dem Sportplatz Wyler mit den zwei zusätzlich aufgestellten Tribünen gemäss Angaben von Binbas für rund 5000 Personen.

«Es soll friedlich sein, und es soll Cup-Feeling geben.» Volkan Binbas, Sportchef FC Bosporus Bern

Reisen Fussballfans aus Basel nach Bern, ist dies stets mit einem Sicherheitsrisiko verbunden – auch wenn der FCB gegen den FC Bosporus und nicht wie normalerweise in der Meisterschaft gegen YB spielt. «Wir haben uns mit der Kantonspolizei abgesprochen», sagt Binbas dazu. Die Basler Fans sollen mit einem Extrazug im Wankdorf ankommen und von der Polizei zum Sportplatz eskortiert werden.

«Ganz ungefährlich ist dies sicher nicht», gibt Binbas mit Verweis auf die Nähe zum Stadion Wankdorf zu bedenken. Er stellt jedoch seine Erwartungen an das Cupspiel klar: «Es soll friedlich sein, und es soll Cup-Feeling geben.»

FC Bosporus Bern – FC Basel, Cup 1/16-Final, Samstag, 16. September 2023, 19.30 Uhr, Sportplatz Wyler Bern

