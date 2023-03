Nach Skandalbericht – Debakel an Berufsschule führt zu Anzeige Weil der Kanton untätig war, blühte am Bieler Berufsbildungs­zentrum Inkompetenz und Vetternwirtschaft. Bildungsdirektorin Christine Häsler gelobt Besserung. Andres Marti

Am Berufsbildungs­zentrum in Biel wurde jahrelang gemauschelt, womöglich sogar gegen das Gesetz verstossen. Foto: Mathias Käser

Alles noch viel schlimmer als vermutet. So lässt sich der vor kurzem veröffentlichte Bericht der Finanzkontrolle (Fiko) des Kantons Bern zum Debakel am Bieler Berufsbildungs­zentrum (BBZ) zusammenfassen. Einmal mehr sorgt damit das BBZ, das in Biel an mehreren Standorten rund 2000 junge Erwachsene in gewerblich-technischer Richtung ausbildet, für Negativschlagzeilen.