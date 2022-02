Unruhe beim FC Basel – David Degen – der Mann, der zu viel sieht Er ist von den meisten Anhängern des FCB als Heilsbringer empfangen worden. Mit der Entlassung von Cheftrainer Patrick Rahmen beginnt David Degens Lack abzublättern. Florian Raz

Zeigt, wo es langgeht: David Degen, Verwaltungsratspräsident der FC Basel Holding. Links CEO Dani Büchi, rechts Clubpräsident Reto Baumgartner. Foto: Manuel Geisser (Imago)

David Degen sitzt im Flugzeug. Die Worte sprudeln nur so aus ihm heraus. Es geht um ein Auswärtstor, das seine Mannschaft angeblich sowieso immer schiesst. Darum, dass der Gegner also vier Tore braucht, die er niemals erzielen wird. Um die mindere Qualität der möglichen Kontrahenten im Halbfinal, die unbedingt zu schlagen sind.

Einen Tag später schiessen die Basler in Middlesbrough zwar ihr Tor. Aber sie scheiden mit einem 1:4 aus. Etwas später verlieren sie den Meistertitel am berühmten 13. Mai an den FC Zürich.