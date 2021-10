Pandora Papers – Datenleck bringt Tschechiens Premier vor den Wahlen in Bedrängnis Andrej Babiš stellt sich der Wiederwahl. Nach aussen kämpfte er stets gegen Korruption und Steuerflucht. Jetzt kommen seine Briefkastenfirmen zum Vorschein. Petra Blum , Hannes Munzinger , Nils Wischmeyer , Bernhard Odehnal

Tschechiens Regierungschef Andrej Babiš bei einer Medienkonferenz in Prag im August 2021. Der Milliardär versprach mehr Sauberkeit in der Politik. Seine eigenen Offshore-Firmen hielt er lieber geheim. Foto: Petr David Josek (AP)

Die Stadt Mougins in Südfrankreich: ein malerischer Ort mit magischem Licht, der Rückzugsort des alten Pablo Picasso. Aber auch einen der reichsten Männer Tschechiens zog es hierher: 2009 kaufte Andrej Babiš das Château Bigaud und weitere Grundstücke rund um das Schloss. Kaufpreis: rund 20 Millionen Franken. So weit, so normal für einen reichen Mann. Doch an diesem Kauf war nur wenig normal.

Bald nachdem er das Schloss erworben hatte, ging Babiš in die Politik. Seit 2017 ist er Ministerpräsident Tschechiens, an diesem Freitag will seine Partei Ano bei den Wahlen ihre Mehrheit verteidigen. Gleich zu Beginn seiner politischen Karriere versprach der Milliardär, er wolle die schmutzigen Deals zwischen Politik und Wirtschaft beenden, die Korruption ausmerzen und für die Menschen arbeiten, statt als Politiker in die eigene Tasche zu wirtschaften.

Die wichtigsten Geschichten zu den Pandora Papers Das Wichtigste zu den Enthüllungen Die Pandora Papers – erklärt in 4 Minuten Abo Pandora Papers Putins Palast, König Abdullahs Luxusvillen – und Schweizer Berater mischen mit Abo Pandora Papers Die Schweizer Atemtherapeutin im Dienste des Despoten Doch dann kamen die Pandora Papers, ein Datenleck, das das Recherchedesk von Tamedia gemeinsam mit «Süddeutscher Zeitung», dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und anderen Medien ausgewertet hat. Die Daten zeigen nun, dass die Zahlung für das Schloss nicht einfach von einem Konto von Babiš kam. Das Geld floss über Briefkastenfirmen in den USA, Monaco und auf den Britischen Jungferninseln bis zum Verkäufer in Frankreich. All diese geheimen Firmen kontrollierte Andrej Babiš, der den Kauf der kostbaren Immobilien damit hinter diesem Firmenkonstrukt aufwendig versteckt hat. Babiš gerät nicht zum ersten Mal in Verdacht, sein Versprechen absoluter Sauberkeit nicht gehalten zu haben. Er soll zu Unrecht EU-Subventionen für ein Hotel namens Storchennest erhalten haben, das seiner Firma gehört. Die neu geschaffene europäische Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Ermittlungen aufgenommen. Babiš sieht in seinem Vorgehen nichts Illegales.

Das malerische Städtchen Mougins in Südfrankreich. Andrej Babiš kaufte hier ein Schloss und weitere Immobilien. Foto: Getty Images, RooM RF

Und nun werfen die Pandora Papers neue Fragen auf: Warum hat Babiš zwar bis hin zu seinen Armbanduhren so ziemlich jeden Vermögenswert gegenüber den tschechischen Behörden offengelegt, aber jene Firmen in Monaco, auf den Jungferninseln und in den USA bis heute nicht genannt, die er für den Kauf seines französischen Schlosses in Nachbarschaft von Picassos Alterssitz benutzt hat?

«Das ist wie aus einem Lehrbuch für Geldwäsche.» Kamil Kouba, ehemaliger tschechischer Finanzermittler

Dokumenten aus den Pandora Papers zufolge liess Babiš von Anwälten im Jahr 2009 drei Briefkastenfirmen gründen, die er kontrollierte. Über diese Firmen flossen die Millionen in den Kauf des Anwesens. Woher das Geld tatsächlich kam, bevor es auf den Firmenkonten landete, ist unklar. Babiš selbst antwortet auf diese Fragen nicht. Als ihn eine tschechische Reporterin mit den Offshore-Firmen konfrontieren will, wird sie von Bodyguards unsanft abgedrängt. Ein Sprecher von Babiš’ Ex-Firma Agrofert teilt mit, dass alle Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gemacht worden seien. Alles andere sei «unbegründete Vermutung».

Eine Reporterin des tschechischen Invetigativ-Portals «investigace.cz» versucht Andrej Babiš Fragen zu seinen Offshore-Firmen zu stellen. Credit: Tamedia/ICIJ/Investigace.cz

«Das ist wie aus einem Lehrbuch für Geldwäsche», sagt Kamil Kouba, ein ehemaliger tschechischer Ermittler im Bereich Finanzkriminalität, zu «Investigace», dem tschechischen Recherchepartner. «Meiner Meinung nach geht es nicht um die Optimierung der Steuerpflicht oder den Schutz der Privatsphäre», so Kouba, der zwar die Dokumente zu sehen bekam, aber nicht wusste, wer dahintersteckt: «Die Person, die hinter dem ganzen Plan steckt, hat eine falsche Geldquelle geschaffen, damit nie herausgefunden wird, woher das Geld tatsächlich stammt.»

Warnung vor Betrug

Dabei hatte sich ausgerechnet Babiš den Kampf gegen Steuerparadiese selbst auf die Fahne geschrieben. Als tschechischer Finanzminister von 2014 bis 2017 wurde er nicht müde, gegen die Verstecke der Superreichen zu schiessen. Als im April 2016 die Panama Papers erschienen, die das Ausmass globaler Steuerflucht dokumentierten wie nie zuvor, kündigte er Untersuchungen dazu an, welche Bürgerinnen und Bürger in Panama Vermögen geparkt hätten. Seine eigenen Deals über die nicht weniger verschwiegenen Britischen Jungferninseln erwähnte er nicht.

Die Kanzlei, die eine von Babiš’ Briefkastenfirmen verwaltete, beendete die Zusammenarbeit mit dem prominenten Kunden im Juli 2016 einseitig, nachdem Ermittlungen gegen den tschechischen Politiker bekannt geworden waren. Und sie meldete ihn bei der örtlichen Finanzermittlungsbehörde. In dem Report heisst es «Verdacht auf kriminelle Handlungen: Betrug».

Mitarbeit: Pavla Holcova, Zuzana Šotová





Bernhard Odehnal ist freier Mitarbeiter beim Tamedia-Recherchedesk. Er studierte Slawistik und war bis 2017 Korrespondent des Tages-Anzeigers für Österreich und Osteuropa. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem den Zürcher Journalistenpreis gewonnen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.