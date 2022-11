Roche und Co. warnen – Daten-Phobie zeigt bereits negative Folgen für den Standort Basel Die Digitalisierung des Gesundheitswesens in der Schweiz stockt seit Jahren. Für Basel beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Kurt Tschan

«Ich würde als Spitaldirektor durchdrehen. Auch zum Politiker bin ich nicht geschaffen.» Roche-CEO Severin Schwan befürchtet wegen mangelhafter Digitalisierung grosse Nachteile für den Standort Schweiz. Foto: Urs Jaudas

«Wir investieren weltweit Milliarden in die Digitalisierung», sagt Roche-CEO Severin Schwan. «Und es würde mich freuen, mehr von diesem Geld in der Schweiz zu investieren.» Was Schwan möchte, will hierzulande aber niemand so richtig. Deshalb sagte der designierte Roche-Präsident unlängst, dass die Digitalisierung des Schweizer Gesundheitswesens im Fax-Zeitalter stecken geblieben sei.