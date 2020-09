Obwohl in der Schweiz pro Jahr Tausende Restaurants schliessen, wächst das gastronomische Angebot unter dem Strich.

Herr Thalmann, die Gastrolandschaft in der Stadt Bern war schon vor Corona enorm in Bewegung. Das Virus dürfte diese Entwicklung noch beschleunigen und einige Restaurants in die Knie zwingen. Wäre eine Flurbereinigung nicht auch eine Chance für die Branche?

Seit Jahren redet man von Flurbereinigung. Schliesslich macht der durchschnittliche Gastrobetrieb einen Verlust von 1,9 Prozent des Umsatzes. Das nach Abzug des Wirtelohns und der Verzinsung des Eigenkapitals. Jetzt steht die Befürchtung im Raum, dass wegen Corona ein Drittel der Betriebe zugehen könnte. Das ist aber gar nicht so aussergewöhnlich. Auch unter normalen Umständen verschwinden schweizweit jährlich Tausende Gaststätten. Trotzdem ist das gastronomische Angebot in den letzten Jahren gewachsen.