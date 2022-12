«Ich habe mehr Spass, wenn ich bei der Mannschaft bin als im Büro»: Paolo Duca an der Bande bei Coach Luca Cereda.

Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie die Ambri-Hymne «La Montanara» im Stadion hören?

Es berührt mich. Es bedeutet, dass wir wieder einmal eine kleine Schlacht gewonnen haben. Ich spielte Eishockey und bin immer noch in diesem Sport tätig, weil er so viele Emotionen auslöst. Wenn 6000 oder 7000 Zuschauer ein Lied singen, geht das unter die Haut. Das ist authentisch. Und du musst etwas leisten, um «La Montanara» hören zu können. Das kannst du nicht kaufen. Die Freude der Leute ist so gross, dass dieser spezielle Moment entsteht.