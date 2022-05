Tipps für Outdoor-Kleidung – «Das Zwiebelprinzip gilt noch immer» Warm, trocken und federleicht sollte eine Jacke für den Bergsport sein – die Auswahl ist jedoch riesig. Hier finden Sie die wichtigsten Tipps und führende Anbieter im Überblick. Caroline Fink

Wärmespender: Patagonia bietet federleichte, waschbare Jacken aus rezykliertem Polyester an – so warm wie ein Duvet. Foto: Alex Buschor

Dario Foffa, 33, führt mich durch das Outdoor-Fachgeschäft Transa in der Zürcher Europaallee. Genauer: durch jenen Teil, an dessen Regalen Jacken hängen – bunt wie Bonbons. Wie viele Jacken es hier gebe, frage ich den Verkaufsberater. «Um die 500 Modelle», sagt er und wirkt fast etwas verlegen ob der Zahl. Ich scheine am richtigen Ort zu sein, um mehr über Bergsportjacken zu erfahren! Und so ist es: Dario Foffa kennt jedes Modell. Er legt dicke, dünne, flauschige und glatte Jacken vor mir auf einen Tresen. Die einen davon geeignet zum Wandern, andere zum Spazieren im Wald, wieder andere für Bergtouren oder den Dschungeltreck in Asien.