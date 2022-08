Podcast zum Schweizer Eishockey – Das Zürcher Derby ist zurück Hat der ZSC die Finalniederlage verdaut? Wie gut wird Neuling Kloten sein? Wurden die Fans bei der Aufstockung auf sechs Ausländer von den Clubs verschaukelt? Antworten im «Eisbrecher»-Podcast. Kristian Kapp Simon Graf

Endlich wieder Zürcher Derbys: Zuletzt trafen der EHC Kloten und die ZSC Lions in der NL vor über vier Jahren aufeinander – hier am 20. Januar 2018 am Schluefweg. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Nach der Episode über die Berner Clubs SCB, SCL Tigers und EHC Biel sind nun die beiden Zürcher Vereine in der National League an der Reihe. In der 40. Ausgabe des Eisbrechers richten wir den Fokus auf die ZSC Lions und Aufsteiger Kloten, beleuchten die Kader der beiden Teams.

Ist der Stadtclub nach dem in extremis gegen Zug verlorenen Final 2022 Favorit Nummer 1? Oder sind andere Teams dank guter Transfers dem Spitzen-Duo ZSC/EVZ nähergerückt? Und was bringt die neue Arena in Altstetten? Wie gut ist Aufsteiger Kloten? Was bedeutet der Entscheid, mit Cheftrainer Jeff Tomlinson in die Saison zu steigen?

Und wir diskutieren ebenfalls nochmals kurz über die Aufstockung von vier auf sechs Importspieler pro Team. Wir stellen dabei auch die Frage einiger Fans in den Raum: Haben die NL-Clubs, die mit der Aufstockung vom Sparen sprachen, die Anhänger belogen?

Wann welches Thema besprochen wird

00:38 Waren die Clubs unehrlich?

06:41 Der Blick auf die ZSC Lions

40:40 Der EHC Kloten im Fokus

55:47 Wo landen die beiden Teams in der Qualifikation?

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_ Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

