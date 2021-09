Semesterbeginn an der Uni – Das Zertifikat wird vor allem in der Mensa überprüft Die Studentinnen und Studenten der Universität Bern sind froh, endlich zurück an der Uni zu sein. Die Zertifikatspflicht wird offenbar breit akzeptiert. Sophie Reinhardt

Semesterbeginn an der Uni Bern: Überwiegend positive Reaktionen zur Zertifikatspflicht. Foto: Barbara Héritier

Es gibt Studierende, die schon für mehrere Semester an der Universität Bern eingeschrieben sind. Trotzdem haben sie bis zu diesem Montag den Hörsaal ihrer Uni noch nie von innen gesehen, so etwa Sabrina Studer. Im letzten Semester besuchte sie grossmehrheitlich Onlinevorlesungen. Jetzt finden aber wieder alle ihre Veranstaltungen im Hörsaal statt. Rund 300 Mitstudierende seien am Montagmorgen um sie herumgesessen, erzählt eine ihrer Kommilitoninnen. «Das war ein super Gefühl», so die Studentin. Für die Berner Studierenden gilt seit Montag wieder Präsenzunterricht, jedoch mit Zertifikatsplicht. Zusätzlich müssen auch in den Innenräumen Masken getragen werden.

Während am Montag etwa in Zürich und Luzern Studentinnen und Studenten gegen die Zertifikatspflicht demonstrierten, blieb es in Bern mehrheitlich ruhig. Nur eine Handvoll Menschen versammelte sich am Montagmorgen zu einer Minidemo vor dem Hauptgebäude. Der Tenor unter den meisten Studierenden ist ein anderer. «Ich bin vor allem froh, dass die Vorlesungen wieder stattfinden können», sagt ein Student der Biologie. Er habe im Fernunterricht wenig Motivation verspürt, zudem sei ihm sein WG-Zimmer auf Dauer etwas eng geworden. Eine Studentin erzählt, dass sie die meisten Prüfungen im letzten Semester «vergeigt» habe – sie hoffe nun auf mehr Erfolg, wenn sie wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfe.

Gratis-Testmöglichkeiten

Man habe keine Kenntnis von Studierenden, die unzufrieden seien mit der Einführung der Zertifikatspflicht, sagt Chiara Scarnato, Sprecherin der Studierendenschaft der Universität Bern, auf Anfrage. Auch die Mitglieder der SVP-Vereinigung der Uni Bern sehen die Zertifikatspflicht nicht sonderlich problematisch, wie ein Anruf bei ihnen zeigt. Ähnlich äussern sich die meisten Studierenden, die der «Bund» am Montagmorgen vor dem Hauptgebäude gesprochen hat. Viele gaben an, sie seien sowieso geimpft, sie vertrauten der Impfempfehlung der Wissenschaft.

Dennoch gab es am Montag auch Ungeimpfte auf dem Campus, etwa eine Jurastudentin, die angab, sich aus «gesundheitlichen Gründen» nicht impfen lassen zu können. Die Regelung mit der Zertifikatspflicht sei für sie «umständlich», erzählte sie. Aber sie sei im Kontakt mit ihren Dozentinnen und Professoren und gehe davon aus, dass sie die meisten Vorlesungen von zu Hause per Streaming mitverfolgen könne.

Doch auch diese Jurastudentin muss nicht unbedingt zu Hause bleiben. Denn die Universität bietet spätestens ab Oktober, nach Ablauf des Gratisangebots des Bundes, an drei Standorten Testmöglichkeiten für ein Zertifikat an. Dieses dort abgegebene «Zertifikat light» gilt aber nur für den Besuch an der Universität Bern. Ein Restaurant oder ein Kino kann damit nicht aufgesucht werden. Weiter plant die Universität auch Impfaktionen auf dem Gelände.

Überprüft wurden die angefragten Studierenden am Montag nicht auf das Vorhandensein ihres Zertifikats. Es habe lediglich «Stichproben» gegeben, wie es bei der Pressestelle der Universität auf Anfrage hiess. Wie diese verliefen, kann die Universität Bern frühestens am Dienstagabend mitteilen.

Impfbestätigung abgeben

Genau nimmt man es derweil in der Mensa – und bei den Medizinern. In den Mensen und Bistros der Universität wird bei der Essensausgabe das Zertifikat überprüft, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Medizinstudenten wurden zudem gebeten, ihren «Immunstatus» in den kommenden Tagen auf der Onlinelernplattform Ilias anzugeben und ihre Impfbestätigung dort hochzuladen. Die Daten könnten nur vom Studiendekanat eingesehen werden, heisst es in einer Nachricht an die Studierenden des zweiten Semesters. Wer weder geimpft noch genesen sei, werde den Praktikumsverantwortlichen mitgeteilt.

Die anderen Fakultäten belassen es bei Erinnerungsmails. So teilt etwa ein Dozent der Philosophisch-historischen Fakultät seinen Studierenden in einem Mail mit: «Von meinen Lehrveranstaltungen soll keine Ansteckung ausgehen.» Weiter schreibt er, dass in seinen Veranstaltungen die Zertifikats- und Maskenpflicht gelte und er «keine Masken auf halbmast, Dauernuckeln an Getränken oder Ähnliches» dulde.

Disziplinarische Strafen

Aber was geschieht, wenn ein Student sich ohne Zertifikat in die Vorlesung begibt? Diesbezüglich bleibt die Universität eher vage: Diese Person müsse «mit disziplinarischen oder personalrechtlichen Konsequenzen rechnen», heisst es. Wie diese genau aussehen könnten, war am Montag nicht in Erfahrung zu bringen.

