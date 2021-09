Neuer Alltag in Restaurants: Eine Mitarbeitende kontrolliert das Zertifikat eines Gasts. Foto: Keystone

Wirt: Grüezi.

Hans-Ueli: Grüezi.

Wirt: Was kann ich für Sie tun?

Hans-Ueli: Ich habe einen Tisch reserviert.

Wirt: Sehr gern. Dürfte ich Ihr Zertifikat sehen? Geimpft, genesen, getestet?

Hans-Ueli: Sie wollen das wirklich sehen?

Wirt: Seit gestern ist es Pflicht.

Hans-Ueli: Anschnallen ist auch Pflicht, und nicht alle machen es.

Wirt: Trotzdem würde ichs gern sehen.

Hans-Ueli: Wissen Sie was? Ich habe kein Zertifikat.

Wirt: Um die Ecke ist eine Teststation, das geht blitzschnell.

Hans-Ueli: Und wenn ich keinen Test mache?

Wirt: Dann kann ich Sie nicht reinlassen.

Hans-Ueli: Sie schliessen mich aus?

Wirt: Ich schliesse Sie nicht aus, im Gegenteil, ich integriere Sie.

Hans-Ueli: Sie integrieren mich?

Wirt: Ich nehme an, Sie hassen die Abstandsregeln?

Hans-Ueli: Ganz genau.

Wirt: Sie hassen Masken?

Hans-Ueli: So ist es.

Wirt: Sie wollen endlich ein normales Leben ohne Massnahmen?

Hans-Ueli: Endlich, ja!

Wirt: Aber Sie wollen sich nicht impfen lassen?

Hans-Ueli: Niemals!

Wirt: Das Zertifikat erfüllt alle Ihre Wünsche. Mit dem Test-Zertifikat brauchen Sie in meinem Restaurant keinen Abstand, keine Maske, keine Massnahmen. Das Zertifikat erlaubt Ihnen, genauso zu leben, wie Sie es wünschen, egal, wie hoch die Corona-Zahlen sind, egal, wie überlastet die Spitäler sind!

Hans-Ueli: Ich will dieses blöde Zertifikat aber trotzdem nicht!

Wirt: Ich will es auch nicht, das können Sie mir glauben. Mir wäre auch lieber, alle wären geimpft, dann bräuchten wir dieses nervige Zertifikat gar nicht, und die Pandemie wäre besiegt. Aber wir haben bewusst eine Lösung gesucht, um auch Impfverweigerer wie Ihnen Restaurantbesuche zu ermöglichen, obwohl die Zahl der Toten steigt. Wir machen diesen ganzen Zertifikatswahnsinn nur für Sie.

Hans-Ueli: Für mich?

Wirt: Nur für Sie. Mit dem Zertifikat schützen wir Ihre Freiheit.

Hans-Ueli: Sie schützen gar nichts, ich fühle mich diskriminiert!

Wirt: Diskriminiert? Ich glaube, Sie haben noch nicht verstanden, was für ein Glück Sie haben. Schauen Sie in die USA oder in unsere Nachbarländer. An gewissen Orten dürfen Ungeimpfte nicht ins Restaurant, selbst wenn sie einen Test haben.

Hans-Ueli: Selbst wenn sie einen Test haben?

Wirt: Da Geimpfte und Genesene die Geimpften und Genesenen kaum anstecken, selbst wenn sie infiziert sind, aber Geimpfte und Genesene die Getesteten anstecken, wenn sie infiziert sind…

Hans-Ueli: Hä?

Wirt: …haben viele Nachbarländer entschieden, nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants zu lassen, damit keine Getesteten mehr angesteckt werden können. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, unsere

Nachbarländer damit auch vor allem die Ungeimpften schützen. Die landen dann nämlich nicht im Spital.

Hans-Ueli: Ich will aber nicht geschützt werden!

Wirt: Genau deswegen haben wir uns in der Schweiz entschieden, einen weniger radikalen Weg einzuschlagen und Ungeimpfte bewusst zu integrieren. Auch wenn das natürlich mehr Kranke und Tote bedeutet, aber es liegt uns eben auch etwas daran, Sie heute Abend bei uns willkommen heissen zu dürfen.

Hans-Ueli: Willkommen heissen? Das ist ein Testzwang!

Wirt: Der Testzwang verhindert aber Ihren verhassten Impfzwang.

Hans-Ueli: Ich will gar keinen Zwang!

Wirt: Das ist auch kein Problem. Die Gastrolobby ist zwar sehr aktiv, aber soviel ich weiss, gibt es immer noch keinen Restaurantzwang.

Laura de Weck Infos einblenden Die Autorin Laura de Weck schreibt am Dienstag abwechselnd mit Barbara Bleisch, Michael Hermann und Rudolf Strahm.

