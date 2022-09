Podcast zum Schweizer Fussball – «Das zeigt, dass Xherdan Shaqiris USA-Transfer richtig war» Was sagt das 2:1 in Spanien über die Schweizer WM-Aussichten aus? Wurde Shaqiri in Chicago besser? Warum hat die Schweiz so wenige Linksverteidiger? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Gross war im Februar die Aufregung nach Xherdan Shaqiris Wechsel von Lyon nach Chicago. Die Furcht aus Schweizer Sicht: Der kreativste Schweizer Offensivspieler könnte in den USA an Niveau verlieren und so als Unterschiedsspieler für das Nationalteam ausfallen.

Shaqiris Auftritt beim 2:1-Sieg der Schweizer in Spanien beweist nun genau das Gegenteil. Findet zumindest Dominic Wuillemin in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts. Shaqiris gute Form zeigt für ihn, dass der Transfer in die USA genau richtig war: «Er wirkt agiler, man sieht ihm an, dass er regelmässig zum Einsatz kommt. Hauptsache ist, dass man spielt. Da ist es eigentlich egal, ob es die nordamerikanische Liga ist oder die französische.»

Die einzige Frage, die sich nun zu Shaqiri stellt, ist die, ob er seine Form konservieren kann. Weil Chicago das Playoff der Major League Soccer verpasst, wird der 30-Jährige vor der WM rund fünf Wochen lang kein Wettbewerbsspiel bestreiten. Möglich, dass er die Zeit bei Chicagos Partnerclub Lugano verbringt. Und einen kleinen Vorteil hat die Pause ja auch: Die Gefahr, dass sich Shaqiri verletzt, ist ohne Ernstkämpfe geringer. Und er wird einer von ganz wenigen WM-Teilnehmern sein, die total ausgeruht ins Turnier steigen können.

Auch der Rest unserer aktuellen Folge der «Dritten Halbzeit» steht im Zeichen der Schweizer Nationalmannschaft. Wir fragen uns, warum Ricardo Rodriguez auch vor seinem 100. Länderspiel keine Konkurrenz als Linksverteidiger hat. Wir sorgen uns etwas um den körperlichen Zustand von Denis Zakaria. Und am Ende diskutieren wir die Chancen der Frauen des FC Zürich in der Champions League.

Wann welches Thema besprochen wird

03:34 Spanien - Schweiz

52:00 Franco Fodas Entlassung beim FCZ

54:23 Die FCZ-Frauen vor dem Einzug in die Champions League

