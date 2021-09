Geschichte der Pharmaindustrie - Roche: Das Wunder von Basel

Geschichte der Pharmaindustrie – Das Wunder von Basel Roche ist der grösste Pharmakonzern der Welt und stemmt allein rund 10 Prozent aller Schweizer Exporte. Die deutsche Konkurrenz, die einst als «Apotheke der Welt» galt, ist ins Mittelfeld abgerutscht. Die Gründe dafür liegen weit zurück – und auch Drogen waren im Spiel. Holger Alich

Die Basler sprechen schon von «Rochehatten»: Der Büroturm Bau 2 spiegelt sich in der Fassade des ersten Turms, Bau 1. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die beiden Türme von Roche in Basel sind mit ihren 178 und 205 Metern Höhe von weitem sichtbar. Die Erben von Konzerngründer Fritz Hoffmann-La Roche dagegen zeigen sich fast nie in der Öffentlichkeit. Ausser an diesem Freitag.