Tagestipp: «Summer of Soul» – Das Woodstock der Schwarzen Die Musik-Doku «Summer of Soul» ist ein Panorama einer ganzen Epoche.

«Seid ihr bereit, black people? Seid ihr wirklich bereit?», rief Nina Simone im Sommer 1969 ins Publikum. Es war der gleiche Sommer, in dem Woodstock stattfand, doch im Gegensatz zum Hippiefestival brannte sich das Black-Harlem-Festival nicht ins kulturelle Gedächtnis ein. Obwohl hier Musik-Titanen wie B.B. King, Sly and the Family Stone und Mahalia Jackson spielten. Das könnte sich mit dem Dokumentarfilm «Summer of Soul» ändern: Regisseur Ahmir Thompson, besser bekannt unter seinem Musiker-Namen Questlove, hat die Konzertaufnahmen des «schwarzen Woodstock» mit Statements von Zeitzeugen zum Panorama einer ganzen Epoche verdichtet. (xen)

