Sweet Home: Gulasch Stroganoff und Coq au Vin – Das wollte ich schon lange mal kochen! Fast wie im Restaurant: Versuchen Sie diese herrlichen, altmodischen Klassiker. Marianne Kohler Nizamuddin

Wenn Sie wieder mal nicht wissen, was Sie denn heute kochen sollen, schauen Sie zurück. Die Zeiten, in denen Mousse au Chocolat, Gazpacho oder Hummerravioli die höchsten aller Gourmetgefühle waren, bieten auch gute Klassiker, die nichts von ihrer Herrlichkeit verloren haben. Und das Beste daran: Geniesst man sie, fühlt man sich – auch wenn man selbst in der Küche stand – wie im Restaurant. Foto über: Bohemian Wornest

Filetgulasch Stroganoff

Was will man mehr? Cremige Sauce, bestes Fleisch und buttrige Nudeln. Foto über: Spoon Fork Bacon

Fleisch, Sauce und Nudeln – das versetzt einen doch sofort zurück in die Kindheit oder erinnert an ein Abendessen in einem klassischen Restaurant. Ich empfehle dazu die Musik von Bert Bacharach und danach einige Folgen von «Bezaubernde Jeannie»!