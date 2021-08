Kommentar zum Sieg gegen Cluj - Das Weiterkommen ist für YB in jeder Hinsicht Gold wert

War das der berühmte Wegweiser? YB überwindet Cluj nach einem denkbar schwierigen Start ins Rückspiel – und findet so auch aus einer schwierigen Phase mit einer Reihe von ungenügenden Resultaten. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Die Hürde Cluj ist genommen. Der Traum von der Champions League lebt. Im Playoff wartet auf YB nun Ferencváros Budapest und damit ein Duell auf Augenhöhe. Die Sterne der Königsklasse sind zum Greifen nah.

Das Weiterkommen gegen den rumänischen Meister Cluj ist für YB Gold wert. Allein die Teilnahme an den Playoffs zur Champions League wird mit 5 Millionen Euro vergütet. Und selbst wenn die Berner auf dieser Stufe ausscheiden, sind sie direkt für die Europa League qualifiziert – und hätten weitere knapp 5 Millionen Euro auf sicher. Der Sieg gegen Cluj bringt YB also auf einen Schlag rund 10 Millionen Euro ein. Mindestens. Denn sollten die Berner die Champions League erreichen, locken mehr als doppelt so hohe Einnahmen. Das Geld kann YB nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie sehr gut gebrauchen.