Solätte in Burgdorf – Das weisse Kleid überlebt bis heute Die Kleidervorschriften für das Schulfest Solätte wurden in den letzten Jahren erstmals gelockert. Doch das scheint in Burgdorf kaum jemanden zu interessieren. Pia Scheidegger

Weisse Kleider und Blumen in allen Formen gehören noch heute zur Solätte. Fotos: Dres Hubacher

Ein Mädchen rennt die Kronenhalde in Burgdorf hoch und ruft: «Papi, Mami, ratet mal, wen ich gerade gesehen habe.» Völlig ausser Atem erreicht es seine Eltern, die gemächlich in Richtung Kronenplatz laufen. Von überall her kommen Kinder und fragen ihre Eltern dasselbe. Es ist ein sehen und gesehen werden an diesem Montagmorgen in Burgdorf.